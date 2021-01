Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Auch gestern gelang dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) wieder ein neues Allzeithoch, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dabei sei erstmals in der Geschichte die Marke von 14.000 Punkten gefallen. Anhand des Wochencharts möchten die Analysten die derzeit vorliegenden strategischen Kurstreiber nochmals hervorheben. Zunächst sei ein neuer Rekordstand gleichbedeutend mit einem der besten Signale der Technischen Analyse überhaupt. Darüber hinaus würden die Flaggenkonsolidierung von September bis November bzw. das "V-förmige"-Muster des vergangenen Jahres den Aktienbullen wichtige Argumente an die Hand liefern. Das nächste Etappenziel stecke nun die 138,2%-Fibonacci-Projektion der Verschnaufpause von September bis November (14.228 Punkte). Die angeführte Flaggenkonsolidierung lasse perspektivisch sogar auf einen Anlauf auf die Marke von 15.000 Punkten hoffen. Aber auch unter Risikogesichtspunkten biete die derzeitige Ausbruchssituation Investoren eine wichtige Hilfestellung. Um die Gefahr eines Fehlausbruchs auf der Oberseite zu vermeiden, gelte es in Zukunft, nicht mehr nachhaltig unter die Schlüsselzone bei 13.500 Punkten zurückzufallen. Mit anderen Worten: Die neuen Hochs würden Anlegern die Gelegenheit geben, ihren Stop-Loss nachzuziehen. (08.01.2021/ac/a/m)

