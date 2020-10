Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) setzte seine Schwäche im bisherigen Wochenverlauf gestern nahtlos fort, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Selbst die ultimative Haltezone aus dem Tief von Ende Juli (12.254 Punkte), der 200-Wochen-Linie (akt. bei 12.242 Punkten) und dem Pendant der letzten 200 Tage (akt. bei 12.126 Punkten) habe den Kursverfall nicht eindämmen können. Damit schlage die Schiebezone der letzten Monate aus charttechnischer Sicht in eine Topbildung um. Rein rechnerisch eröffne sich dadurch ein Abschlagspotenzial von gut 1.200 Punkten. Abgezogen von der Nackenzone der oberen Umkehr bei 12.200 Punkten ergebe sich deshalb ein mittelfristiges Kursziel im Bereich von rund 11.000 Punkten. Auf dem Weg in diese Region markiere das Junitief (11.598 Punkte) ein wichtiges Etappenziel, welches zudem recht gut mit dem 61,8%-Retracement des gesamten Abwärtsimpulses vom Frühjahr (11.679 Punkte) sowie verschiedenen, weiteren Tiefpunkten der letzten Jahre harmoniere. Um den größten Verkaufsdruck vom DAX zu nehmen, sei dagegen eine schnelle Rückeroberung der "doppelten Durchschnitte" unbedingt notwendig. Ohne eine solche Gegenbewegung würden sich die deutschen Standardwerte unverändert in charttechnisch schwerem Fahrwasser befinden. (28.10.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >