Mit den Aktien seien auch die Renditen der wichtigsten Bonds gefallen. Die 10-jährigen in den USA seien unter die viel beachtete Marke von 1,20% gesunken und damit auf den niedrigsten Stand seit Mitte Februar. Auch die deutschen Staatsanleihen seien stark gefragt gewesen. Deren Rendite sei auf -0,38% gefallen, nachdem die in diesem Jahr schon bei -0,10% gestanden sei.



Die Tatsache, dass die Renditen so stark fallen würden, zeige, wie nervös die Anleger seien. Die großen Adressen würden wohl lieber auf Nummer sicher gehen und Staatsanleihen kaufen, statt über die traditionell schwachen Sommermonate in Aktien investiert zu bleiben. Der Vormarsch der Delta-Variante könnte den einkalkulierten Konjunkturaufschwung im zweiten Halbjahr bremsen, so die Befürchtung.



Andererseits würden fallende Marktzinsen Aktien wieder attraktiver machen. Vor allem die großen Hightech-Konzerne dürften von den sinkenden Renditen profitieren. Wichtig sei jetzt, was die EZB am Donnerstag in ihrem Ausblick sagen werde. Bekräftige sie ihre ultralockere Geldpolitik, dürfte dies die Situation entspannen.



Auf kurze Sicht könnte der DAX die 15.000-Punkte-Marke noch testen, auch ein Rückfall in den Bereich von 14.800 Punkten sei nicht mehr auszuschließen. (20.07.2021/ac/a/m)







Der deutsche Aktienmarkt hat die Anleger zum Wochenauftakt in Angst und Schrecken versetzt. Zeitweise sei der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) 490 Punkte gefallen und damit wieder bedrohlich nahe an die wichtige Marke von 15.000 Zählern heran. Der Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe den Handel mit einem Minus von 700 Punkten beendet. Das Geld fließe offensichtlich vom Aktienmarkt in die sicheren Staatsanleihen.