Ausblick: Der Richtungskampf im DAX tobe. Einen Fehltritt könnten sich die Bullen nicht mehr erlauben.



Die Short-Szenarien: Schon eine Korrektur unter 15.810 Punkte könnte wieder die Bären auf den Plan rufen und zu einer Verkaufswelle bis 15.690 Punkte führen. Darunter wäre das Dreieck nach unten verlassen und entsprechend mit weiterem Abgabedruck bis 15.501 Punkte zu rechnen. Sollte die Käuferseite an dieser Stelle nicht stabilisierend in das Geschehen eingreifen können, wäre unter 15.423 Punkte schon mit einem Einbruch bis 15.048 Punkte zu rechnen.



Die Long-Szenarien: Bei einem erneuten Anstieg über 15.950 Punkte könnte man dagegen das aktuelle Risikogebiet in Richtung Rekordhoch hinter sich lassen. Allerdings wäre erst bei einem Anstieg über 16.075 Punkte von einem erfolgreichen und nachhaltigen Ausbruch über das aktuelle Hoch bei 16.030 Punkten zu sprechen. Gelinge den Käufern ein solcher Anstieg, wäre aber auch eine dynamische Kaufwelle bis 16.300 Punkte wahrscheinlich. (08.09.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nach der Verteidigung der Unterstützung bei 14.961 Punkten stieg der DAX im Juli in einer weiteren massiven Kaufwelle über das bisherige Allzeithoch bei 15.810 Punkten an und erreichte in der Spitze einen neuen Rekordstand bei 16.030 Punkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nach einer anschließenden Verkaufswelle sei es den Bullen gelungen, die alten Höchststände zurückzuerobern, bis ausgehend von 16.006 Punkten ein weiterer Rücksetzer gefolgt sei. Dieser hätte in der vergangenen Woche beinahe ein Verkaufssignal ausgelöst. Allerdings sei am Montag ein scharfer Konter gelungen, der den Index wieder über 15.810 Punkte gehoben habe. Dennoch würden sich dank diesem volatilen Schlagabtausch die Umrisse einer Dreiecksformation ausbilden, die nicht nur positiv zu werten sei.