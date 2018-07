Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Freitag setzte der DAX seinen tags zuvor begonnenen Aufwärtsimpuls fort und markierte sein Tageshoch bei 12.886,83 Zählern, so die Analysten der Helaba.CharttechnikDer DAX habe sich am Freitag erneut oberhalb der 200-Tageslinie (12.768) etablieren können. Zudem sei die obere Begrenzung der Ichimoku-Wolke überwunden und die bei 12.895 Zählern vorzufindende Strukturprojektion nahezu erreicht worden. Auf Wochenbasis sei ein sogenanntes "bullish engulfing pattern" ausgebildet worden, was grundsätzlich positiv zu beurteilen sei. Einschränkend seien die fehlende Bewegungsdynamik, verhältnismäßig unterdurchschnittliche Umsätze bei steigenden Kursen sowie die negativen Signale seitens der Trendfolger im Wochen- und Monatschart anzuführen. Insofern scheine es fraglich, ob die Kraft des DAX ausreiche, um die nächste große Barriere bei 12.912 Zählern zu überwinden. Auf das Level entfalle ein "Cluster", welcher sich aus verschiedenen Projektionen sowie einer Fibonacci-Relation (76,4%) ergebe. (30.07.2018/ac/a/m)