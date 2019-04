Ausblick: Die Bullen müssten jetzt ein extrahartes Brett bohren. Am Widerstand bei 11.726 Punkten könnte es aber sogar zu einer mittelfristigen Weichenstellung kommen.



Die Long-Szenarien: Steige der DAX erneut über diese Barriere an, wäre auch im großen Bild ein Kaufsignal aktiviert. In einemersten Schritt dürfte der DAX dann an das Verlaufshoch bei 11.823 Punkten klettern. Dort könnten die Bären ein weiteres Mal aktiv werden und eine deutliche Korrektur auslösen. Werde dagegen auch der Widerstand bei 11.865 Punkten erfolgreich überwunden, käme es zu einer Ausweitung der Erholung bis 11.950 Punkte. Selbst ein Anstieg über die 12.000 Punkte-Marke wäre in der Folge möglich.



Die Short-Szenarien: Nachdem sich der DAX mit dem gestrigen Kurssprung wieder oberhalb der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie auf Höhe von 11.570 Punkten befinde, würde deren Bruch eine leichte Gegenbewegung auslösen. In diesem Fall käme es zum Schluss des Gaps und einer Korrektur bis 11.500 Punkte. An dieser Stelle könnte sich der Aufwärtstrend jedoch fortsetzen. Erst darunter wäre den Bären ein Etappensieg gelungen und mit einer Verkaufswelle bis 11.430 und 11.300 Punkte zu rechnen. (02.04.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nach dem kurzzeitigen Ausbruch über den zentralen Widerstand bei 11.726 Punkten war der DAX ausgehend von einem Verlaufshoch bei 11.823 Punkten unter Druck geraten und bis 11.300 Punkte eingebrochen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Doch statt diese Abwärtsbewegung mit einem Unterschreiten des Supports bei 11.244 Punkten fortzusetzen, hätten die Bullen den Index zuletzt stabilisieren und am vergangenen Freitag wieder über die 11.500 Punkte-Marke antreiben können. Im gestrigen Handel habe sich der Anstieg zunächst mit einem Aufwärtsgap fortgesetzt. In der Spitze sei der Index bereits wieder an die 11.726 Punkte-Marke angestiegen, dort jedoch leicht nach unten hin abgeprallt.