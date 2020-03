Ausblick: Der DAX befinde sich aktuell weiterhin in einer Bärenmarktrally innerhalb des übergeordneten Abwärtstrends. Bärenmarktrallys könnten sehr stark ausfallen und dadurch einen Trendwechsel antäuschen.



Die Short-Szenarien: Der DAX könne die Kursgewinne vom Vortag nicht halten und drehe bei 10.000 Punkten wieder nach unten ab. Die nächsten Anlaufmarken würden dann auf 9.500 und 9.000 Punkte lauten. Unter 9.000 Punkte dürfte die Abwärtsdynamik zunehmen und eine neue Abwärtswelle bis zur Unterstützung bei 8.000 Punkten folgen. Unter 8.000 Punkte dürften die Bären Kurs auf das Korrekturziel bei 6.500 Punkten nehmen.



Die Long-Szenarien: Gelinge ein Durchbruch über die psychologisch wichtige Marke bei 10.000 Punkten, dürften die Bullen zunächst das noch offene Gap vom 12. März bei 10.390 Punkten schließen. Gehe es weiter höher, dürfte der Widerstandsbereich bei 10.500 Punkten folgen. (27.03.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich aktuell weiterhin in einer Aufwärtskorrektur nach dem massiven Kursrückgang der Vorwochen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Am Vortag habe der DAX um 1,28% auf 10.000 Punkte ansteigen können, nachdem der Index vor einer Woche noch bei 8.257 Punkten notiert habe. Dies zeige auch die enorme Volatilität, die der DAX aktuell aufweise. Hintergrund seien die massiven Eingriffe der Notenbanken und Regierungen in die Finanzmärkte zur Eindämmung der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise. So habe der DAX am Vortag trotz historisch schlechter US-Arbeitsmarktdaten zulegen können. Die Investoren würden dabei auf weitere Finanzspritzen hoffen, um der Konjunktur unter die Arme zu greifen. Ob alleine durch massive Finanzhilfen durch den Staat und die Notenbanken eine langfristige Trendwende herbeigeführt werden könne, bleibe fraglich.