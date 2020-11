Ausblick: Der DAX sei am Vortag mit einer bearishen Tageskerze aus dem Handel gegangen und könnte vor erneuten Kursabgaben stehen.



Die Short-Szenarien: Der DAX sei am Vortag erneut am Widerstand bei 13.300 Punkten nach unten abgeprallt und könnte nun vor einem neuen Rücklauf bis zur unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals bei 12.684 Punkten stehen, wo aktuell auch der 50er EMA im Tageschart verlaufe. Gehe es weiter tiefer, könnten die Bären das noch offene Gap bei 12.600 Punkten anlaufen. Darunter würde der 200er EMA den Bullen zur Hilfe eilen. Erst unter dem 200er EMA würde sich die Lage für den DAX wieder langfristig eintrüben und ein Rücklauf zum unteren Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 11.450 Punkten wahrscheinlich werden.



Die Long-Szenarien: Dem DAX gelinge der Durchbruch über den Widerstandsbereich bei 13.300 Punkten. In diesem Fall wäre der Weg bis zur oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals bei etwa 13.800 Punkten frei. (17.11.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX pendelt seit Anfang Juni in einer ausgedehnten Seitwärtsbewegung und hat bisher keine Richtungsentscheidung vollzogen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Im Vormonat Oktober schien der DAX nach unten auszubrechen und eine längere Abwärtsbewegung zu starten. Er sei dabei nicht nur aus dem steigenden Trendkanal gesackt, sondern sei auch unter den 200er EMA gefallen, der als wichtiger Indikator für den weiteren langfristigen Verlauf gelte. Der Bärenangriff sei jedoch bei 11.450 Punkten direkt am unteren Fibonacci-Fächer im Monatschart gestoppt worden. In der Folge sei dem DAX eine starke Aufwärtsbewegung gelungen, die den Index bis zur Widerstandstone bei 13.300 Punkten geführt habe. Das Verlaufshoch sei bei 13.297 Punkten erreicht worden. Seitdem pendle der Index auf hohem Kursniveau seitwärts.