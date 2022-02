Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Erwartungsgemäß hat der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern die 200-Tages-Linie (akt. bei 15.613 Punkten) ins Visier genommen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Unter dem Strich habe das Aktienbarometer eine Tageskerze mit kleinem Körper genau im Dunstkreis dieser langfristigen Glättung ausgeprägt. Zusammen mit dem kurzfristigen Korrekturtrend seit dem 5. Januar (akt. bei 15.644 Punkten) und dem Durchschnitt der letzten 50 Tage (akt. bei 15.669 Punkten) entstehe auf diesem Niveau ein markantes Widerstandsbündel. Abgerundet werde die beschriebene Kumulationszone durch den bereits des Öfteren angeführten Aufwärtstrend seit Mai 2020 (auf Wochenbasis akt. bei 15.681 Punkten). Ein erfolgreicher Sprung über die angeführten Hürden lege den Grundstein für eine Fortsetzung der laufenden Erholungsbewegung. Das Abwärtsgap vom 21. Januar bei 15.728/15.737 Punkten definiere im Erfolgsfall ein erstes Erholungsziel, ehe die Hochpunkte bei rund 16.000 Punkten wieder ins Blickfeld rücken würden. Unterstützungen bestünden derzeit bei den deutschen Standardwerten in Form des Hochs von Ende Januar (15.582 Punkte) und danach in Form des gestern beschriebenen "swing lows" vom vergangenen Freitag (15.122 Punkte). (02.02.2022/ac/a/m)



