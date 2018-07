Ausblick: Aktuell hänge alles davon ab, ob es den Bullen gelinge, den Ausbruch über 12.745 Punkte zu bestätigen. Die nächsten Hürden würden bereits warten.



Die Long-Szenarien: Nachdem der DAX gestern auch die 12.800 Punkte-Marke habe durchbrechen können, wäre jetzt mit der Fortsetzung der Erholungsbewegung bis 12.885 Punkte zu rechnen. Dort könnten die Bären abermals zuschlagen und für die nächste übergeordnete Verkaufswelle sorgen. Werde die Marke dagegen überschritten, stünde eine Kaufwelle bis 12.951 Punkte auf der Agenda. Selbst eine Ausweitung des Aufwärtstrends bis 13.050 Punkte wäre dann möglich.



Die Short-Szenarien: Sollten sich die Bären dagegen mit einem erfolgreichen Angriff auf die 12.745 Punkte-Marke zurückmelden, würde es sich beim laufenden Anstieg um einen Fehlausbruch handeln. Im Anschluss könnte ein Bruch der 12.640 Punkte-Marke den gestrigen steilen Anstieg stoppen. In der Folge wäre eine Abwärtsbewegung bis 12.503 Punkte einzuplanen. Diese Unterstützung müssten die Bullen verteidigen, um ein kurzfristiges Verkaufssignal zu verhindern. Werde die Marke unterschritten, käme es zu einem Kursrückgang bis 12.390 Punkte und darunter bereits wieder bis zur 12.256 Punkte-Marke. (27.07.2018/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nach dem Doppeltop bei 13.204 Punkten brach der DAX in den letzten Wochen zunächst bis weit unter die wichtige Unterstützung bei 12.256 Punkten ein, um anschließend Ende Juni ausgehend von 12.104 Punkten eine steile Erholung zu vollziehen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Diese habe zunächst an den wichtigen Widerstand bei 12.745 Punkten geführt, von dem der Index in der vergangenen Woche nach unten abgeprallt sei. Doch mit der Verteidigung der 12.503 Punkte-Marke seien die Bullen auf das Parkett zurückgekommen und hätten den DAX diesmal über den Widerstandsbereich um 12.745 Punkte angetrieben.