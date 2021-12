Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) kam gut in den Dezember hinein, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Index sei kontinuierlich von 15.100 bis 15.500 gestiegen. Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) sei am Abend innerhalb von 4 Stunden von 35.000 bis 34.000, um 1.000 Punkte gefallen.



1) Der DAX beginne heute nicht so schwach wie man aufgrund des Dow Jones Abendverlaufs meinen könnte. Die Vorbörse takte bei ca. 15.350. 2) Dennoch dürfte ab 9 Uhr (XETRA DAX Start) die schon ansatzweise überwundene Widerstandszone 15.403/15.413 wahrscheinlich wieder als Hürde in Kraft gesetzt. Genau da, nämlich bei 15.403/15.413, müssten sich die DAX-Käufer beweisen. 3) Scheitere der DAX bei 15.403/15.413, so wäre heute 15.225 das Ziel. Dort verlaufe ein stützender DAX-Parameter, der EMA200. (02.12.2021/ac/a/m)



