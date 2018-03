Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) begann getern freundlich, wurde aber ab 9 Uhr stetig verkauft, von 12.455 bis 12.362, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickDer DAX bewege sich heute schwerpunktmäßig im Bereich zwischen 12.300 und 12.550. Oberseitig würden heute zunächst Widerstände bei 12.432 und 12.455 warten, später vor allem bei 12.500 und 12.570 sowie bei 12.600/12.715. Der schwarze Keil sei ein "Rohrkrepierer-Keil", also minderer Güte, da er erst im letzten Drittel aufgelöst worden sei. So etwas entfalte keine Wirkung nach unten. Der DAX könnte heute in Schwächephasen im Tagestief bei ca. 12.316/12.290 nach oben abprallen. Falle der DAX hingegen per Stundenschluss unter 12.275, dann wäre 12.050/12.000 die Zielzone. Fazit: Unbedeutende Lage des DAX bei 12.418. (13.03.2018/ac/a/m)