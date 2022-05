Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) stagnierte gestern am wichtigen Tageskerzenchart-"Kijun"-Parameter bei 13.989, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Tagesschluss 13.964 nach Tageshoch 14.043.



Die Doppelkerzenkombination lege für heute fallende DAX-Notierungen nah, zum Beispiel für Ziele bei 13.740 oder 13.600/13.650. Die DAX-Vorbörse zeige sich indes aktuell höher als gestern, bei 14.070, und bestätige die aufgestellte These noch nicht. Das sei erstmal ein Widerspruch. 1) Der DAX sei gemäß der Kanallehre im Stundenkerzenchart überkauft und bereit, noch weitere 1 bis 2 Tage seitwärts zu laufen. Der DAX dürfte also in den meisten Fällen (60%) am gestrigen Hoch 14.043 scheitern und dann sinnvollerweise den Rückwärtsgang einlegen. 2) Jeder Handel unter 13.989 bestätige die Seitwärts-/ Abwärtsthese für den Tag, was den DAX Richtung der Unterstützungszone 13.865/13.850 führen würde. (17.05.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >