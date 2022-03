Ausblick: Der Schlusskurs bei 12.835 habe die Notierungen erneut unter die runde 13.000er Barriere geführt. Diese Chartmarke dürfte daher auch heute das Kursgeschehen beeinflussen.



Das Long-Szenario: Eine erfolgreiche Rückeroberung der 13.000er Marke vorausgesetzt, hätte der DAX zunächst Platz bis an die Volumenspitze bei 13.200/13.225. Darüber gelte es, die alten Tops bei 13.460 sowie 13.597 zu überwinden und sich im Anschluss über die 13.600er Barriere zu schieben. Sobald der Ausbruch gelinge, wäre ein Hochlauf bis an das 2020er Hoch bei 13.795 möglich, das unverändert mit der 13.800er Marke den Weg in Richtung 14.000er Marke versperre.



Das Short-Szenario: Setze sich die Korrektur stattdessen fort, müsste mit dem nächsten Test der markanten Volumenspitze gerechnet werden, die sich im Volumenhistogramm zwischen 12.450 und 12.200 erstreckt und die vorbörslich bereits auf den Prüfstand gestellt werde. Innerhalb dieser sogenannten "Value-Area" wäre ein weiterer charttechnischer Halt am 2015er Hoch bei 12.391 zu finden, bevor eine Ausweitung der Verkäufe bis an die runde 12.000er Schwelle einkalkuliert werden müsste. (08.03.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX startete gestern mit einem hochvolatilen Handelstag in die neue Woche, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nach der Eröffnung bei 12.614 seien die Kurse auf ein neues Jahrestief bei 12.439 Punkten abgestürzt und hätten damit eine wichtige Unterstützung auf den Prüfstand gestellt. Den sogenannten "Point of Control" (PoC) - auf diesem Niveau sei seit dem Ende der Finanzkrise 2009 bislang das meiste Volumen zustande gekommen - habe der Index noch in der ersten Handelsstunde als Sprungbrett nutzen und sich vorübergehend zurück über die 13.000er Barriere schieben können. Insgesamt habe die Spanne zwischen dem Tagestief und dem Tageshoch mehr als 700 Punkte betragen. Das Intraday-Top bei 13.150 habe sogar für die direkte Schließung der Kurslücke gereicht, die nach dem schwachen Handelsstart entstanden sei. Allerdings seien die Kurse dort wieder nach unten abgedreht.