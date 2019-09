Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt hat nach den Kursgewinnen der letzten Woche und angesichts des Feiertags in den USA eine kleine Verschnaufpause eingelegt, so die Analysten der Helaba.Der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe 0,12% höher bei 11.953,78 Punkten geschlossen. Heute stehe der ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes im Fokus, der im Expansionsbereich bleiben und somit keine zusätzlichen Rezessionssorgen schüren dürfte. Zudem würden die Akteure auf die in dieser Woche anstehenden Reden diverser EZB-Vertreter, wie beispielsweise von Vizepräsident de Guindos und Chefvolkswirt Lane, achten, die letzte Hinweise auf die in der kommenden Woche anstehenden EZB-Ratssitzung liefern dürften.Der DAX könne sich oberhalb der zuletzt überwundenen Widerstände gut behaupten, wobei anzumerken sei, dass sich die 200-Tagelinie als gute Unterstützung erwiesen habe. Bis jetzt sei der Index aber daran gescheitert, die Hürde bei 11.983 Punkten nachhaltig zu durchbrechen. Wichtig erscheint den Analysten der Helaba auch der Bereich von 12.034 bis 12.129, denn hier befindet sich die Anfang August gerissene Kurslücke, die es zu Schließen gilt. Nicht zu vergessen seien das 61,8%-Retracement bei 12.090 sowie die 55- und 100-Tagelinien, die bei 12.107 und 12.101 parallel verlaufen würden. Ob die Dynamik ausreiche, die vielen Hürden zu meistern, müsse sich noch herausstellen. Zu einer überkauften Marktlage sei es bislang nicht gekommen und die Oszillatoren stünden im Kauf. Die schwachen Handelsumsätze, bei steigenden Kursen, würden vor zu viel Optimismus mahnen. (03.09.2019/ac/a/m)