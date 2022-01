Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Die sehr schwache Eröffnung auf neuem Jahrestief wurde gestern direkt gekauft, der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) startete zu einer großen Aufholjagd, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Ohne nennenswerte Rücksetzer habe er bis zum Nachmittag stramm nach oben gezogen und sei sogar in das Gap vom Dienstag eingedrungen. Damit sei die kurzzeitig kritische Situation wieder entschärft worden. Obwohl die US-Indices am Abend noch deutlich ins Minus gedreht seien, habe der DAX-Future diese Abwärtsbewegung nicht mehr mitgemacht.



Der DAX zeige aktuell relative Stärke gegenüber den Taktgebern aus den USA. Ob das aber zu einer größeren Trendwende nach oben hin führe, sei noch fraglich. Erst eine nachhaltige Rückkehr über die beiden EMs im Stundenchart würde das kurzfristige Bild weiter entspannen, größere Kaufsignale mit Zielen bei 16.054 - 16.090 und 16.156 entstünden bei einer nachhaltigen Rückkehr über 15.950 - 15.970. Scheitere der Index hingegen wieder an den EMAs oder den Wochenhochs, drohe doch noch ein Abkippen gen Süden und mit Kursen unterhalb von 15.715 Abgaben bis zum offenen Gap bei 15.593 - 15.623. (20.01.2022/ac/a/m)



