Ausblick: Der DAX befinde sich aktuell in einem leichten Aufwärtstrend. Allerdings versperre der Fibonacci-Fächer im großen Bild den weiteren Anstieg. Zudem habe der DAX nach unten zahlreiche Kurslücken offen, die wieder geschlossen werden sollten. Die tiefste Kurslücke befinde sich bei 12.202 Punkten, die nächste bei 13.501 Punkten.



Die Short-Szenarien: Der DAX pralle nachhaltig am Fibonacci-Fächer bei 13.750 Punkten ab und nehme Kurs auf die erste offene Kurslücke bei 13.501 Punkten. Gehe es weiter tiefer, dürfte der 50er EMA bei 13.382 Punkten und der untere Trendkanalbereich bei 13.340 Punkten angelaufen werden. Falle der DAX aus dem steigenden Trendkanal, dürften die Bären Kurs auf die Marke von 13.000 Punkten nehmen.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne den Widerstandsbereich zwischen 13.750/13.800 Punkten überwinden und dürfte dann Kurs auf 14.000 Punkte nehmen. (20.02.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX kämpft seit Wochen um einen Durchbruch über den oberen Fibonacci-Fächer im Wochenchart bei etwa 13.750 Punkten, ist bisher aber immer wieder mit einem nachhaltigen Anstieg gescheitert, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Das bisherige Verlaufshoch sei am 17. Februar bei 13.795 Punkten markiert worden. Am Vortag sei der DAX am Tageshoch bei 13.789 Punkten aus dem Handel gegangen. Allerdings habe der Index dieses Kursniveau nicht halten können, nachbörslich sei es wieder bergab gegangen und am frühen Donnerstagmorgen notiere der DAX aktuell im Bereich von 13.730 Punkte tiefer. Und sei damit nicht nur am oberen Trendkanalbereich im Tageschart abgeprallt, sondern auch wieder unter den wichtigen Fibonacci-Fächer gefallen. Am Vortag habe der DAX die zuvor noch offene Kurslücke bei 13.754 Punkten vom 17. Februar geschlossen. Und damit alle Rechnungen nach oben beglichen. Komme es nun zu einem längeren Rücklauf?