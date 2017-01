Zitate Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers:



"Die zahlreichen Einkaufsmanagerumfragen sollten im Januar den zuletzt sehr guten Stimmungstrend weitgehend bestätigen."



"Anhaltend positive Makrodaten sprechen für weiter anziehende Unternehmensgewinne, was den Börsentrend unterstützen sollte."



"Die kommende Woche in Deutschland startende Quartalszahlensaison und die Ausblicke der Unternehmen könnten dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) weiteren Rückenwind verleihen." (20.01.2017/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Nach Donald Trumps heutigem Amtsantritt als neuer US-Präsident rücken nächste Woche wieder die Makrodaten in den Fokus der Märkte - und zwar in erster Linie die Ergebnisse der Einkaufsmanagerumfragen in Euroland (inklusive Deutschland) und Japan am Dienstag sowie in den USA am Dienstag und Donnerstag, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers.Daneben werde neben neuen US-Auftragseingängen am Freitag vor allem die erste Schätzung des amerikanischen Wirtschaftswachstums für das Schlussquartal 2016 mit Spannung erwartet. In Euroland stehe zudem bereits am Montag das Verbrauchervertrauen für Januar und in Deutschland das GfK-Konsumklima am Donnerstag an. Hierzulande komme darüber hinaus am Mittwoch auch noch das neue ifo-Geschäftsklima.