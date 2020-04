Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der große multiple DAX-Widerstand 11.025 wurde in keinster Weise am gestrigen Tag beachtet, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX sei problemlos durchgegangen und habe bei 11.108 geendet. Das eröffne weiteren Anstiegsspielraum.



Da der Widerstand 11.025 einfach mal so durchhandelt worden sei, gelte: Heute gehe es wahrscheinlich darum, ältere DAX-Kurslücken zu schließen! Der XETRA DAX habe seine echte Lücke bei 11.447 zu schließen, der partielle Anteil gehe bei 11.542 zu. Auch das große 61,8% Retracement bei 11.679 könnte erreicht werden. Unterstützend wirke vor allem der Bereich der oberen Wolkenbegrenzung bei 11.865 und die obere alte Rangebegrenzung bei 10.811. (30.04.2020/ac/a/m)



