Paris (www.aktiencheck.de) - Der FDAX zeigt heute früh weitere Hochs, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Das verwundere nicht, denn der VDAX (u.a. als "Angstmesser") sei am Freitag die ganze Zeit unauffällig, deutlich im Minus gewesen. Insider hätten also Freitag nirgends DAX-Abwärtsrisiken gesehen. Vielmehr habe es nur eine Pullbackphase auf den alten überwundenen Abwärtstrend vom 03.09.2020 in Form einer bullischen Flagge gegeben.



Prompt gebe es daher heute früh auch weitere 10 XDAX-Tage-Hochs (Hoch 13.136). Das DAX-Ziel 13.116 (altes Gap vom 21.09.) könne also heute im XETRA DAX auch noch geschlossen werden. Der "Overshooting"-Punt Pivot R3 des Tages sei bei 13.182. So viel Spielraum bestehe also heute theoretisch. Noch weiter oben warte eine größere Horizontale bei 13.314. Weiterhin gelte: Der DAX-Trend von 12.540 sei alt. Unterstützend würden zunächst die DAX-Marken 13.050 (Gap) sowie 13.000 (runder Tausender und alter Abwärtstrend) wirken. (12.10.2020/ac/a/m)



