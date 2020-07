Ausblick: Der DAX befinde sich aktuell in einer ausgedehnten Seitwärtsphase. Dabei stehe weiterhin die Möglichkeit eines bearishen Doppeltops mit den Verlaufshochs bei 12.913 Punkten vom 08. Juni und 12.942Punkten vom 06. Juli im Raum.



Die Short-Szenarien: Der DAX bewege sich weiter seitwärts, aber breche schließlich nach unten aus der Seitwärtsphase heraus und falle nachhaltig unter 12.500 Punkte. Die erste Anlaufmarke der Bären würde dann an der Unterstützung bei 12.360 Punkten liegen. Gehe es weiter tiefer, dürfte die runde Marke von 12.000 Punkten angelaufen werden. Langfristig würde sich die Lage aber erst mit einem Bruch unter den 200er EMA bei 11.860 Punkten eintrüben.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne 12.500 Punkte weitgehend verteidigen und breche nach oben über 12.680/12.700 Punkte aus. Dann dürften die Bullen zunächst Kurs auf die Verlaufshochs bei 12.842 und 12.913 Punkten nehmen und die runde Marke von 13.000 Punkten ansteuern. (10.07.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX kommt nicht aus seiner ewig langen Seitwärtsphase heraus, bleibt aber weiterhin hochvolatil, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Am Vortag habe sich der DAX in einer Spanne von 12.459 Punkten im Tief bis 12.709 Punkte im Tageshoch bewegt. Zur Schlussglocke sei der DAX dann schließlich bei 12.489 Punkten aus dem Handel gegangen und habe erneut eine lange rote Tageskerze gebildet. Nachbörslich habe der DAX dann aber im Schlepptau der US-Börsen wieder deutlich angezogen und zum US-Handelsschluss bei 12.565 Punkten notiert. Für den Tageshandel befinde sich bei 12.680 Punkten eine wichtige Signallinie. Darüber sei mit weiterer Stärke zu rechnen, darunter mit weiterer Schwäche. In den Vortagen habe der DAX diese Linie weitgehend respektiert. Es bleibe abzuwarten, in welche Richtung der Ausbruch erfolgen werde.