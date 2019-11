Ausblick: Dem DAX fehle nach dem wochenlangen Anstieg weitere Dynamik. Der Index pendle seit Tagen zwischen den Signalmarken von 13.140 Punkten auf der Unterseite und 13.300 Punkten auf der Oberseite hin und her. Ein Über- bzw. Unterschreiten einer dieser Marken dürfte die weitere Richtung vorgeben.



Die Short-Szenarien: Die Anstiege im DAX würden immer schwächer und es gelinge dem Index kaum noch über 13.260 Punkte anzusteigen. In der Folge sacke der Index weiter ab und durchbreche schließlich die Signalmarke von 13.140 Punkten nach unten. Die nächste Anlaufmarke wäre dann wohl der Bereich um 13.000 Punkte.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne die aktuelle Seitwärtsbewegung zur Konsolidierung nach dem langen Anstieg nutzen und sammele neue Kräfte. In der Folge breche der Index nach oben aus und überwinde den Widerstand bei 13.300 Punkten. Über 13.300 Punkte dürften 13.350 Punkte angelaufen werden. Erst über 13.350 Punkte hätten die Bullen freie Bahn zum Allzeithoch bei 13.596 Punkten. (19.11.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX tendierte am Vortag weiterhin kaum verändert und ging mit einem kleinen Abschlag von 0,26% bei 13.207 Punkten aus dem Handel, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Damit bewege sich der Leitindex weiterhin seitwärts. Möglicherweise bilde der DAX nach dem langen Anstieg eine Topformation aus und drehe in der Folge wieder nach unten ab. Vorbörslich zeige sich der DAX am Dienstag etwas höher bei 13.230 Punkten. Der DAX notiere weiterhin in dünner Luft und habe nach unten zahlreiche Gaps offen. Gaps würden in aller Regel wieder geschlossen. Daher würden diese Gaps eher darauf hindeuten, dass der DAX wohl doch noch einmal nach unten abtauchen werde, um diese Kurslücken zu schließen.