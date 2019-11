Ausblick: Der DAX befinde sich in einem übergeordneten Aufwärtstrend, bewege sich seit Anfang November aber in einer Spanne zwischen 12.140 und 12.310 Punkten seitwärts. Nach unten habe der DAX mittlerweile drei Gaps bei 12.202, 12.495 und 12.992 Punkten offen. Gaps würden in aller Regel wieder geschlossen. Die aktuelle Seitwärtsphase könnte sich als Top-Bildung nach dem vorherigen langen Kursanstieg bestätigen.



Die Short-Szenarien: Der DAX versuche noch einzelne Anstiege, schaffe aber keinen Ausbruch über den Widerstand bei 13.300 Punkten. In der Folge sacke der Index ab und liefere mit einem Kursrückgang unter 12.140 Punkte ein deutliches Schwächesignal. Gehe es weiter tiefer, würde die Marke von 13.000 Punkten in den Fokus rücken. Erst unter 13.000 Punkten würde sich auf die Lage auch im großen Bild eintrüben und langfristig fallende Kurse sowie die Schließung der noch offenen Gaps möglich werden.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne die aktuelle Seitwärtsbewegung als Sprungbrett nutzen und die Marke von 13.300 Punkten erobern. Dann würde sich der nächste Widerstand direkt bei 13.350 Punkten befinden. Über 13.350 Punkte dürfte der DAX hingegen Kurs auf das Verlaufshoch bei 13.596 Punkten nehmen. (15.11.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX bewegt sich in dünner Luft weiterhin unterhalb der wichtigen Widerstandsmarke von 13.300 Punkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Am Vortag sei der DAX unter 13.200 Punkten bei 13.180 Punkten aus dem Handel gegangen. Vorbörslich zeige sich der DAX aber am frühen Morgen wieder deutlich höher bei 13.260 Punkten. Der Index dürfte daher am letzten Handelstag der laufenden Woche wohl mit einem Gap-up in den Handel starten. Vor dem Hintergrund der bereits zahlreichen Gaps auf der Unterseite, würde ein weiteres Gap den Boden für einen Kursanstieg noch wackeliger machen.