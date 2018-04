Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) ging am Freitag mit leichten Abschlägen aus dem Handel, nachdem sich der Freudensprung über die Deeskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China als etwas voreilig erwies, so die Analysten der Helaba.CharttechnikAuf technischer Basis sei das Bild nicht eindeutig. Zwar habe sich der DAX oberhalb des 32,8%-Retracements (11.726) halten und in den 2016 begonnen Aufwärtstrend zurückkehren können, der abwärts gereichte Korridor bei 12.322 habe aber nicht nach oben verlassen werden können. Insofern sei die Situation nicht ohne Risiken. Sinke der DAX erneut unter die 2016er Unterstützungslinie, (heute bei 12.148), dürfte die 38,2%-Marke vermutlich nicht mehr ausreichend Halt bieten. Zunächst entstünde Raum bis 11.480. Soweit sei es aber noch nicht und insbesondere das kurzfristig aufgehellte Bild der Indikatoren sollte nicht außer Acht gelassen werden, sodass nochmalige Befestigungen nicht auszuschließen seien. Ein Sprung über den Korridor bei 12.303 schaffe Raum bis in eine Zone um 12.500. Hier finde sich die 55-Tageslinie ebenso wie die markanten Hochs bei 12.459 und 12.601. (09.04.2018/ac/a/m)