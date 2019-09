Auf der Ebene der Einzeltitel zeige sich ein zweigeteiltes Bild. Die Gewinnerliste hätten Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) (+2,6%) und Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) (+2,0%) angeführt und auf der Verliererseite seien die Titel der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) (-2,5%) und HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) (-2,5%) hervorzuheben.



Der DAX konsolidiere auf hohem Niveau, nachdem in der letzten Woche die Marke von 12.500 Punkten im Visier der Marktteilnehmer gestanden habe und nicht habe überwunden werden können. Die überkaufte Marktlage und die Stochastic, die an Dynamik verliere und unterhalb seiner Signallinie liege, würden kurzfristig zur Vorsicht mahnen. Das Kaufsignal des DMI und der steigende ADX würden Korrekturen aber als vorübergehend erwarten lassen.



Auch beim EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) sei das Bild insgesamt als konstruktiv zu bezeichnen, kurzfristige Rückschläge nach der massiven Erholung seit Mitte August sollten aber ins Kalkül gezogen werden. So sei der Index in der Vorwoche daran gescheitert, das Jahreshoch bei 3.573 Punkten zu überwinden, und die jüngsten Abschläge hätten den Kurs wieder bis auf das Frühjahrshoch bei 3.515 Punkten zurückgeführt. Sollte diese Marke gebrochen werden, würden weitere Rücksetzer zunächst bis 3.450 drohen. Sinkende Stände von RSI und Stochastic würden auf dieses Risiko hinweisen. Intakte Kaufsignale von DMI und MACD aber würden prinzipiell für ein weitergehendes Erholungspotenzial sprechen. Sollte der Sprung über 3.555 und 3.573 in der Folge gelingen, entstünde Raum bis 3.600. Hier finde sich unter anderem das Hoch vom Mai 2018. (18.09.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im Vorfeld der heutigen FOMC-Sitzung in den USA zeigte sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern in einer abwartenden Haltung, so die Analysten der Helaba.Zu einer neuerlichen Welle der Risikoaversion sei es nicht gekommen, zumal die Ölpreisnotierungen wieder gesunken seien. Auch heute dürfte eine vorsichtige Vorgehensweise der Akteure das Geschehen bestimmen. Allgemein werde zwar mit einer Lockerung der US-Geldpolitik gerechnet, marktseitig sei dieses aber bereits seit längerem vollständig eskomptiert. Zudem bestünden Erwartungen einer weitergehenden Lockerung in diesem und im nächsten Jahr. Es dürfte also schwer werden, den Finanzmärkten nochmals einen Impuls zu geben.