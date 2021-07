Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Handelte es sich bei den DAX-Kursgewinnen am Mittwoch um das letzte Aufbäumen? Seit geraumer Zeit weisen die Analysten der Helaba an dieser Stelle auf eine Vielzahl von Unstimmigkeiten und wenig idealtypische Entwicklungen insbesondere seitens der Charttechnik hin.



Diese Warnsignale könnten sich möglicherweise bewahrheiten, zumal unterstellt werden könne, dass bereits sehr viel positive Erwartung eingepreist worden sei und sich entsprechend das Überraschungspotenzial auf der Unterseite ausgeprägter darstelle. Die zuletzt fehlende Schwungkraft auf der Oberseite sowie ein Richtungswechsel des V-DAX würden das kurzfristige Bild abrunden. Auch die Wahrscheinlichkeit, dass nun saisonale Aspekte nach einer zeitlichen Verzögerung eine Rolle spielen könnten, nehme zu. Unter deutlichem Abgabedruck hätten gestern die Sektoren Consumer Non Cyclicals und Financials gestanden. Bei Letztgenannten habe die wieder aufkommende Diskussion über faule Kredite eine Rolle gespielt. Die Einführung eines symmetrischen Inflationsziels der EZB habe kaum Einfluss auf den Aktienmarkt gehabt. Vielmehr habe der deutsche Leitindex seine Abwärtsbewegung nach der Bekanntgabe fortgesetzt.



Gestern sei das eingetreten, was zu befürchten gewesen sei - der DAX sei unter den für den Mittelfristtrend relevanten 55-Tagedurchschnitt gerutscht. Immerhin habe ein Rutsch unter die vom Wochenchart abgeleitete Strukturprojektion bei 15.336 Punkten auf Schlusskursbasis verhindert werden können. Obwohl eine Bestätigung für einen Richtungswechsel auf oben genannter Zeitebene noch ausstehe, gelte es den Blick bereits jetzt nach unten zu richten. Weitere Unterstützungen würden sich bei 15.288, 15.239, 15.114, 15.009, 14.989, 14.855, 14.804 und 14.637 Zählern definieren lassen. (09.07.2021/ac/a/m)



