Ausblick: Die Bärenmarktrally im DAX könnte in einen Trendwechsel umschlagen. Es komme nun darauf an, ob der DAX sich über dem oberen Fibonacci-Fächer im Monatschart halten könne.



Die Long-Szenarien: Der DAX setze die Aufwärtsrally weiter fort und könne sich über 11.125 Punkten festsetzen. In diesem Fall würde sich die Lage deutlich stabilisieren und wohl ein weiterer Hochlauf bis zur noch offenen Kurslücke bei 11.447 Punkten erfolgen. Darüber dürfte die zweite offene Kurslücke bei 11.844 Punkten geschlossen werden. Gelinge den Bullen dann auch noch der Anstieg über den 200er EMA bei aktuell 11.892 Punkten, würde sich die Lage für den DAX auch langfristig wieder aufhellen.



Die Short-Szenarien: Der DAX sei aktuell kurzfristig deutlich überkauft und bewege sich in dünner Luft. Gebe der DAX bei einem Kursrücksetzer den 50er EMA wieder auf, könnte sich schnell neue Abwärtsdynamik entwickeln. Nach unten habe der DAX weiterhin noch vier offene Kurslücken. Ob diese Kurslücken vor einem langfristigen Kursanstieg einfach offen bleiben würden, sei fraglich. (30.04.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte am Vortag kräftig ansteigen und mit einem kräftigen Aufschlag von 2,89% bei 11.107 Punkten aus dem Handel gehen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nachbörslich habe der DAX sogar noch bis über 11.200 Punkte angezogen. Am frühen Donnerstagmorgen befinde sich der DAX vorbörslich bei 11.210 Punkten. Die Bullen würden in der Coronavirus-Krise die Nachricht des Pharma- und Biotechunternehmens Gilead Sciences feiern, das positive Daten seines Medikaments Remdesivir gegen Covid-19 mitgeteilt habe. Negative US-Konjunkturdaten wie das US-BIP für das erste Quartal, welches mit -4,8% ausgewiesen worden sei, seien von den Investoren beiseite gewischt worden. Mit dem Vortagesanstieg habe der DAX den wichtigen 50er EMA erobern können. Ein Stärkesignal. Vorbörslich notiere der DAX außerdem über seinem langfristigen Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 11.125 Punkten, was die Lage für den DAX deutlich aufhelle.