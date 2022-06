Der österreichische Stahlkonzern Voestalpine habe im abgelaufenen GJ 2021/22 (31.03.) das beste Ergebnis der Firmengeschichte erzielt und dabei von einer robusten Nachfrage und Effizienzmaßnahmen profitiert. Der Umsatz sei um knapp 36,9% auf 14,9 Mrd. EUR gestiegen. Das EBITDA habe auf 2,3 (1,1) Mrd. EUR zugelegt. Nach Steuern habe Voestalpine - inklusive eines Bewertungsgewinns durch den Verkauf der texanischen Tochter in Höhe von 256,6 Mio. EUR - 1,3 Mrd. EUR nach 31,7 Mio. EUR im Vorjahr verdient.



Robuste europäische Konjunkturdaten hätten dem Euro Auftrieb verliehen.



Im Rahmen des Green Deals möchte die EU ihre Treibhausgasemissionen bis 2030 um 55% reduzieren und als erster Kontinent bis 2050 klimaneutral sein. Um diese Ziele zu erreichen, hätten die ersten acht Gesetze des "Fit for 55"-Klimapakets im EU-Parlament auf der Tagesordnung gestanden. Entschieden worden sei, dass für die Automobilindustrie schärfere CO2-Einsparregeln gelten sollten. So habe das EU-Parlament u.a. ein De-facto-Verkaufsverbot für Neuwagen mit Verbrennungsmotor ab 2035 beschlossen, wobei die Regelung noch mit den EU-Staaten verhandelt werden müsse.



Darüber hinaus sollte als elementares EU-Klimagesetz der europäische Emissionshandel reformiert und verschärft werden. Nach zähen Verhandlungen habe die Ausweitung des Systems von den rund 11.000 Anlagen der Energiewirtschaft und Industrie auch auf den Gebäude- und Verkehrssektor keine Mehrheit gefunden, weshalb das Gesetz eine weitere Schleife im Umweltausschuss nehmen müsse. Nach dem Scheitern der ETS-Reform seien weitere Abstimmungen zum EU-Klimapaket ebenfalls verschoben worden. (09.06.2022/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Vor dem Zinsentscheid der EZB hat der DAX seine Vortagesverluste ausgeweitet, so die Analysten der Nord LB.Anleger würden derzeit vorsichtig agieren. Nach einem Auf und Ab am Vortag - mit überraschend deutlichen Gewinnen zum Handelsschluss - sei es an der Wall Street gestern wieder bergab gegangen. Inditex habe trotz der chinesischen Lockdowns und der Auswirkungen des Ukraine-Kriegs Umsatz und Ergebnis in Q1 (Februar bis April) des laufenden GJ deutlich gesteigert. Die Erlöse hätten sich im Vergleich zum Vorjahr um 36% auf 6,74 Mrd. EUR erhöht. Netto habe der Textilkonzern trotz einer Belastung in Höhe von 216 Mio. EUR im Zusammenhang mit dem Rückzug aus Russland 760 Mio. EUR verdient. Inditex sei gut in das laufende Quartal gestartet.