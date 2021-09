Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zwischenzeitliche Gewinne konnte der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) den zweiten Tag in Folge nicht über die Ziellinie bringen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Wie am Vortag habe der Schlusskurs dabei im Bereich der 50-Tages-Linie (akt. bei 15.713 Punkten) gelegen. Unter dem Strich signalisiere das Verhaltensmuster der letzten beiden Handelstage, dass die angeführte Durchschnittslinie sowie vor allem die jüngste Abwärtskurslücke (obere Gapkante bei 15.827 Punkte) von den Marktteilnehmern tatsächlich als relevante Barrieren wahrgenommen würden. Auf der Oberseite sei unverändert ein vollständiges Gap-Closing vonnöten, um die deutschen Standardwerte in die Erfolgsspur zurückzubringen. Vor dem Hintergrund der herausfordernden saisonalen Phase - Stichworte: Indexanpassung, Bundestagswahl, korrekturanfälliges Q3 - gelte es, das gestrige Tagestief (15.663 Punkten) zu beachten. Das untere Bollinger Band (akt. bei 15.601 Punkten) als Trigger für einen neuen Bewegungsimpuls sowie das jüngste Verlaufstief bei 15.454 Punkten würden weitere DAX®-Schlüsselmarken definieren. Zusätzlich scheine der Rückenwind aus den USA zu versiegen. Hervorheben möchten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt den Technologiesektor, wo die Anzahl neuer 52-Wochen-Tiefs die hohe Zahl der neuen Hochs gestern erneut überstieg. (15.09.2021/ac/a/m)



