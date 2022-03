Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - DAX-Wochenschluss unter 13.600/13.486! Das ist aus Sicht der Charts fatal, denn DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) 13.600 war eine Schlüsselstelle, eine horizontale "AORTA"-Unterstützung, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Damm der AORTA sei gebrochen. Der DAX benötige jetzt wahrhaftige Wunder, um sich über 13.600 zurückzuretten. Gelinge es nicht, den DAX über 13.600 zurückzuhieven, und das stabil für längere Zeit, wäre das nächste mögliche bzw. klar abzuleitende größere Ziel der Monatskerzenchart-Kijun bei 12.273.



In der DAX-Vorbörse sei erst heute Nacht bereits weiter abwärts bis 12.606 gegangen. Das nächste große Ziel 12.273 (Monatskerzenchart-Kijun) sei also schon sehr nah. DAX-Zwischenanstiege von ca. 12.600 oder 12.273 könnten am Vormittag den indikativen Stunden-Kijun bei 13.082 erreichen, wo auch in etwa der Wochenschluss des XETRA DAX (13.095) markiert worden sei. DAX-Zwischenanstiege die heute sogar 13.265(PP) oder 13.486/13.600 erreichen würden, dürften schwerer umzusetzen sein. Der VDAX NEW habe neue Hochs bei 44% erzielt, Maximalanspannung der Großinvestoren widerspiegelnd. (07.03.2022/ac/a/m)



