Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat am Freitag ein Doppeltop mit dem Rückfall unter 13.163 vollendet, Wochenschluss 13.114, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Wir treten in die Woche des 4. großen Verfallstermins ein, so die BNP Paribas. Höhepunkt sei am Freitag um 13 Uhr. Das am Freitag vollendete DAX-Doppeltop werde vorbörslich, bei geringen Umsätzen, wieder zurückgenommen, wenn auch knapp. Der XDAX handle also nahe der Doppeltop-Nackenlinie (im XETRA DAX sei sie bei 13.163). Wie es 9 Uhr aussehe, sei noch unklar. Die Abarbeitung des DAX Doppeltop-Ziels 12.880 sei bisher nicht abgeschlossen. Die bärische DAX-Doppeltopformation mit deren Ziel 12.880 werde nur nach XETRA DAX-Tagesschluss über 13.460 aufgehoben. (14.12.2020/ac/a/m)

