Ausblick: Der Abwärtstrend der letzten Tage könnte aktuell nur durch einen Doppelboden bei rund 12.100 Punkten gestoppt werden. Die Chancen hierfür seien gering.



Die Short-Szenarien: Abgaben unter 12.124 Punkte dürften zu einem direkten Test der kleineren Unterstützung bei 12.050 Punkten führen. Sollte es auf diesem Niveau nicht zu einer starken Erholung kommen, seien weitere Verluste bis 11.950 Punkte wahrscheinlich. Aufgrund der aktuellen Schwäche könnte sogar ein Selloff bis 11.726 Punkte einsetzen.



Die Long-Szenarien: Selbst wenn es den Bullen gelinge, das Ruder auf dem aktuellen Niveau herumzureißen, würden einige starke Widerstände auf dem Weg nach Norden warten: Zunächst müsste der Index über die 12.332 Punkte-Marke klettern, um die unmittelbare Gefahrenzone zu verlassen. Darüber lägen bei 12.390 und 12.441 Punkten weitere Hürden im Markt, an denen der nächste Abverkauf einsetzen könne. Derzeit würde somit erst ein Ausbruch über 12.503 Punkte für etwas Entspannung sorgen und der DAX in der Folge bis 12.640 Punkte steigen können. (29.06.2018/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nachdem der DAX Mitte Juni zum zweiten Mal an der Widerstandszone um 13.200 Punkte gescheitert war, setzte eine geradlinige Verkaufswelle ein, die auch vor den Unterstützungen bei 12.640 und 12.503 Punkten nicht Halt machte, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Am Mittwoch sei der Index bereits auf ein Wochentief bei 12.124 Punkten gefallen, ehe dort der Abverkauf zunächst geendet habe und der Index eine dynamische Erholung habe starten können. Diese habe ihn binnen weniger Stunden an den Widerstand bei 12.390 Punkten und bereits knapp darüber hinausgeführt. Allerdings hätten die Bullen im gestrigen Handel die Chance auf weiter steigende Kurse kläglich vergeben. Der DAX sei sogar unter eine zuvor schon überwundene Abwärtstrendlinie eingebrochen und sei bis an das Tief bei 12.124 Punkten zurückgefallen.