Zürich (www.aktiencheck.de) - DAX-Chartanalyse der UBS:Vor dem langen Osterwochenende sei der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bereits mit leichten Gewinnen (Eröffnung bei 14.099) in die Sitzung gestartet und habe sich im weiteren Verlauf bis auf das Intraday-Top bei 14.199 vorgearbeitet. Lediglich mit dem Tagestief bei 14.038 sei das Börsenbarometer für einen kurzen Moment in die Verlustzone gerutscht. Am Ende hätten sich die Blue Chips mit einem Plus von 0.6% bei 14.164 Zählern aus dem Handel verabschiedet; auf Wochensicht stehe für den Index jedoch ein Minus von 0,8% zu Buche. Feiertagsbedingt seien die Märkte am Freitag und am gestrigen Montag geschlossen geblieben.Ausblick: Auch wenn der DAX den kurzfristigen Abwärtstrend noch nicht nach oben habe durchbrechen können, hätten sich die Kurse dank der kleinen Erholung vom Donnerstag zumindest stabilisiert. Aus charttechnischer Sicht sei das Szenario dabei aber weiterhin als neutral einzustufen. Das Long: Szenario: Halte die Stabilisierung den Index jetzt oberhalb von 14.200 Punkten, könnte sich die Erholung bis an die Volumenspitze bei 14.550 fortsetzen. Sobald das Börsenbarometer diese hartnäckige Hürde überwinde (wichtig: per Tagesschluss), würde Raum für einen Hochlauf an den Bremsbereich zwischen 14.819 und 14.844 zur Verfügung stehen, bevor es zu einem Sprint an die 15.000er-Barriere kommen könnte. Das Short-Szenario: Wie schon in der Vorwoche, sei die erste Unterstützung auf der Unterseite an der 14.000er-Marke zu finden. Falle der DAX unter die runde Tausendermarke, dürfte die Volumenspitze bei 13.950/13.925 auf den Prüfstand gestellt werden. Sollten die Notierungen dort abrutschen, müsste mit einem neuerlichen Test des Vor-Corona-Tops bei 13.795 gerechnet werden. Setze sich die Korrektur im Anschluss fort, wären weitere Abgaben bis in den Bereich um 13.600 denkbar, bevor ein Rücksetzer bis auf das Niveau der Volumenspitze bei 13.240/13.200 nicht mehr ausgeschlossen werden könnte. (19.04.2022/ac/a/m)