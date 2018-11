Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Den US-Thanksgiving-Feiertag und den folgenden "Black Friday" (verkürzter Handel an der Wall Street) haben offensichtlich sehr viele Marktteilnehmer genutzt, um den Märkten fern zu bleiben, berichten die Analysten der Helaba.Darüber hinaus spiele der Handelsstreit zwischen den USA und China sowie die weitere Entwicklung in Italien eine zentrale Rolle. Letztgenannte scheinen sich beim Streit mit der EU über den Haushaltsentwurf 2019 etwas flexibler zu zeigen, so die Analysten der Helaba. Mit Blick auf das bisher verkündete Defizit von 2,4 Prozent habe Regierungschef Salvini gesagt, dass es nicht konkret um die Stellen nach dem Komma gehe, sondern darum, ernsthaft und konkret zu sein. Auch würden sich am Markt zunehmend Sorgen im Hinblick auf die Konjunktur in Europa breit machen. Zudem könnte der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine wieder aufflammen.Am Freitag habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) um die aus charttechnischer Sicht wichtige 11.141er Marke gependelt. Bei dieser handle es sich um die 227,2%-Fibonacci-Extension, hergeleitet über die Bezugspunkte bei 12.121 und 12.882 Zählern. Durch das Erreichen der genannten Ausdehnungsmarke und deren erkennbaren, nachhaltigen Support-Charakter werde einmal mehr deutlich, dass sich Bewegungen der Vergangenheit sowie deren Projektionsableitungen, im Sinne der Harmonik, einen hohen Stellenwert auch in der Gegenwart aufweisen würden. Leichte Entspannungszeichen vom langfristigen MACD sowie der Wiedereintritt in den "Time Series Channel" würden für den DAX kurzfristig etwas Raum für eine Fortsetzung der am 20. November eingeleiteten Erholung bieten. (26.11.2018/ac/a/m)