Neben den wichtigen Konjunkturdaten aus den USA stehe heute die Debatte über eine mögliche Lockerung der Beschränkungen im Rahmen der Corona-Krise in Deutschland im Fokus. Zuletzt sei steigender Optimismus, dass sich die Pandemie stabilisiere und Lockerungen der Virusmaßnahmen möglich würden, das Hauptthema an den Finanzmärkten gewesen. In einer Vorlage für Beratungsgespräche mit den Bundesländern schlage der Bund nun aber vor, die bestehenden Kontaktbeschränkungen noch mindestens bis zum 3. Mai aufrecht zu erhalten. Allerdings habe es darin auch geheißen, dass die Öffnung von Geschäften bis zu einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern wieder ermöglicht werden könnte.



Nach der jüngsten Erholungsrally - immerhin habe der DAX seit dem Tief des Corona-Crashs Mitte März fast 30 Prozent aufgeholt - scheine eine Verschnaufpause überfällig. Wann DAX und Co ihre Gegenbewegung wieder aufnehmen würden oder ob am Ende doch ein erneuter kräftiger Kursrutsch folge, hänge von der Entwicklung rund um das Virus ab.



"Der Aktionär" favorisiert weiterhin eine Fortsetzung der Erholung, so Michael Schröder.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Empire-State-Index signalisiert mit einem Rekordtief einen deutlichen Konjunkturabsturz in der Region um New York, so Michael Schröder von "Der Aktionär". DAX und Co würden ihre Verluste ausweiten. Die Spekulation darüber, dass es die Bundesregierung in der Viruskrise mit der Lockerung der Kontaktbeschränkungen nicht so eilig habe, drücke ebenfalls auf die Stimmung.