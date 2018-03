Bei Bayer sei in Q4 der bereinigte Betriebsgewinn (EBITDA) um mehr als 1% auf 1,78 Mrd. Euro gesunken; das Unternehmen habe im gleichen Zeitraum mit knapp 8,6 Mrd. Euro 2,6% weniger umgesetzt und begründe den Ergebnisrückgang mit seinem Agrargeschäft CropScience, das dringend durch die Übernahme des US-Saatgutriesen Monsanto ausgebaut werden müsse.



Die Aareal Bank (ISIN DE0005408116 / WKN 54081) hebe ihre Dividende auf Euro 2,50 (Vj. 2,00) trotz eines erwarteten leichten Gewinnrückgangs an. Das Betriebsergebnis sei im Gesamtjahr 2017 von 366 auf 328 Mio. Euro gesunken und werde auch für das laufende Jahr rückläufig prognostiziert. Grund seien anhaltend niedrige Zinsen und vorzeitige Kreditrückzahlungen der Kunden.



Der spanische Ölkonzern Repsol weise für das Schlussquartal einen um 1% gesteigerten Gewinn von 703 Mio. Euro aus. Zum Jahresende sei der Schuldenabbau (6,27 Mrd. Euro und damit unter der 7-Mrd.-Euro-Grenze) weiter vorangekommen.



Der Euro habe sich nach den Verlusten der vergangenen Handelstage wieder stabilisiert, nachdem er gestern kurzfristig auf den tiefsten Stand seit Mitte Januar gefallen sei. Er habe bei 1,2193 notiert. Zum Mittag habe die EZB den Referenzkurs auf 1,2214 (Dienstag: 1,2301) US-Dollar festgesetzt.



Der Preisrutsch an den Ölmärkten habe gebremst, aber nicht gestoppt werden können. Das Barrel Brent koste 64,67 USD (- 6 Cent), das Barrel WTI sei dagegen auf 61,66 USD (+2 Cent) gestiegen. Experten hätten dies mit nachlassender Nachfrage infolge steigenden Dollarkurses erklärt. Außerdem habe die US-Regierung gemeldet, dass die Ölproduktion in der vergangenen Woche so hoch gewesen sei wie noch nie. Der Goldpreis sei mit 1.317,66 USD nahezu unverändert gewesen. (01.03.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Es ist keine gute Woche für den deutschen Aktienmarkt ( DAX -0,44%, MDAX -0,22%, TecDAX +0,32%) - zum dritten Mal in Folge haben die Kurse im DAX nachgegeben und beenden den Verlust-Monat Februar im Minus, so die Analysten der Nord LB.Die Anleger am US-Aktienmarkt ( Dow Jones -1,5%, S&P-500 -1,1%, Nasdaq -0,8%) hätten am Mittwoch jeden Optimismus vermissen lassen. Unsicherheit über kommende Zinserhöhungen und der Rückgang der Ölpreise hätten an der Wall Street die Kurse gedrückt. Es sei der erste klare Verlust-Monat seit der Wahl Donald Trumps.Der Nikkei-225 notiere aktuell bei 21.724,47.