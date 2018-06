Ausblick: Der Abwärtsimpuls der vergangenen Tage habe die derzeitige Übermacht der Verkäuferseite eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Aktuell befinde sich der Index direkt über einem Aufwärtsgap, das in Kürze geschlossen werden könnte.



Die Short-Szenarien: Ein erneuter Bruch der wichtigen Haltemarke bei 12.256 Punkten würde die gestrige Erholung beenden und zu einem weiteren Ausverkauf bis an die 12.070 Punkte-Marke führen. An dieser Stelle hätten die Käufer nochmals die Chance, eine stärkere Gegenbewegung einzuleiten, und sollten diese auch nutzen. Denn bei einem Unterschreiten der Marke käme es direkt zu weiteren Verkaufsimpulsen bis 11.950 und 11.726 Punkte.



Die Long-Szenarien: Sollte es den Bullen dagegen jetzt gelingen, die Hürde bei 12.440 Punkten zu durchbrechen, könnte sich die gestern begonnene Erholung bis 12.503 Punkte fortsetzen. Dort stünde den Käufern allerdings ein weiterer Widerstand im Weg, an dem die nächste Abwärtsbewegung in Richtung 12.256 Punkte einsetzen könnte. Erst bei einem nachhaltigen Ausbruch über diese Marke käme es zu einer deutlicheren Erholung bis 12.640 Punkte. (28.06.2018/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nach der Ausbildung eines bearishen Doppelhochs im Bereich von 13.200 Punkten stoppte der Aufwärtstrend des DAX Mitte Juni und ging nahtlos in eine dynamische Abwärtsbewegung über, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Diese habe den Wert ein weiteres Mal unter die zentrale Unterstützung bei 12.640 Punkten gedrückt und so für ein übergeordnetes Verkaufssignal gesorgt. In dieser Woche hätten die Bären die Schlagzahl erhöht und auch die Haltemarken bei 12.390 und 12.256 Punkten durchbrochen. Damit sei der Anstieg seit Ende März neutralisiert und ein mittelfristiges Verkaufssignal generiert worden. Erst im Bereich von 12.100 Punkten habe im gestrigen Handel eine Erholung gestartet werden können.