Ausblick: Zwar könnte sich theoretisch im Bereich von 11.430 bis 11.459 Punkten jetzt ein Doppelboden ausbilden. Doch aufgrund der anhaltenden Schwäche des Index sei jederzeit mit einem Bruch dieser Supportzone zu rechnen.



Die Short-Szenarien: Abgaben unter 11.430 Punkte würden dem Abwärtstrend neue Nahrung geben und zunächst zu einem Verkaufsimpuls bis 11.300 Punkte führen. Hier dürfte eine deutliche Erholung beginnen. Sollte dort jedoch eine Bodenbildung ausbleiben, käme es unterhalb der Marke zu weiteren Verlusten bis 11.150 Punkte. Diese charttechnische Zielmarke dürfte dann jedoch Ausgangspunkt für eine steile, mehrtägige Erholung werden.



Die Long-Szenarien: Im Bereich von 11.630 Punkten habe sich in den letzten Tagen ein kleiner Widerstand gebildet. Sollte dieser überwunden werden, dürfte der DAX zumindest ein weiteres Mal bis an die wichtige Hürde bei 11.726 Punkten klettern. Dort könnte die Erholung enden und der nächste Einbruch erfolgen. Ein nachhaltiger Anstieg über die 11.726 Punkte-Marke würde dagegen wiederum Aufwärtspotenzial bis 11.865 Punkte generieren. Unterhalb der Marke bleibe der Wert in einem Bärenmarkt. Ein Ausbruch über den Widerstand könnte dagegen zu einer Erholung bis 11.950 Punkte führen. (22.10.2018/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Seit Ende September befindet sich der DAX in einer steilen Abwärtsbewegung, die mit dem Bruch der wichtigen Unterstützung bei 11.726 Punkten ein übergeordnetes Verkaufssignal generierte, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.In der Folge sei der Index zunächst direkt bis an den nächsttieferen mittelfristigen Supportbereich bei 11.430 Punkten eingebrochen. Ausgehend von einem Tief bei 11.459 Punkten hätten die Bullen in den vergangenen Tagen zwar eine Erholung gestartet. Diese sei jedoch nach dem Erreichen der Widerstandszone bei 11.865 Punkten abgeebbt und sei von einer erneuten Abwärtswelle abgelöst worden. Diese habe den Index am vergangenen Freitag bereits wieder in die unmittelbare Nähe des neuen Jahrestiefs gedrückt.