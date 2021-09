Ausblick: Der DAX sei angeschlagen und könnte nach dem vorherigen langen Hochlauf am Fibonacci-Fächer im Monatschart nach unten abprallen.



Die Short-Szenarien: Der DAX könne den 50er EMA im Tageschart nicht mehr nachhaltig erobern und rutsche weiter ab. Komme es dann auch zu einer bearishen Überschneidung des 10er EMA unter den 50er EMA, würde ein weiteres Schwächesignal geliefert werden. Die Abwärtsdynamik könnte sich dann verstärken. Unter dem Verlaufstief bei 15.453 Punkten, wäre mit einem Rücklauf zur Unterstützung bei 15.300 Punkten zu rechnen. Darunter wäre die runde Marke von 15.000 Punkten das nächste Anlaufziel.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne die Erholung vom Vortag ausbauen und über den 50er EMA ansteigen. In der Folge wäre ein weiterer Hochlauf zur runden Marke von 16.000 Punkten zu erwarten. (10.09.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX hatte sich in den Vormonaten in einer langen Seitwärtsphase bewegt, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei sei die Oberseite dieser Seitwärtsbewegung vom oberen Fibonacci-Fächer im Monatschart markiert worden. Auf der Unterseite sei die Seitwärtsphase durch den 50er EMA im Tageschart eingegrenzt worden. Mit dem Kursrutsch aus dem steigenden Trendkanal im Tageschart im Juli sei bereits ein Schwächesignal geliefert worden. Und mit dem Kursrückgang unter den 50er EMA am Mittwoch habe sich die Lage für den DAX nachhaltig eingetrübt. Solange der Index nun unter dem 50er EMA notiere, sei mit weiter fallenden Kursen zu rechnen.