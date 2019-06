Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) scheiterte erneut am roten Abwärtstrend vom Allzeithoch, der heute weiter absinkt und bei ca. 12.155 verläuft, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX habe gestern zudem einen Rebound an den alten, aufgefächerten Aufwärtstrend vom Dezembertief vollzogen. Saisonal sei es seit Mai ein ungünstiges Umfeld für nachhaltige DAX-Anstiege! Daran kommen wir nun mal nicht vorbei, so die BNP Paribas. Es sei durch den DAX in den letzten Jahren oft genug nachgewiesen worden.



Der DAX beginne heute schwächer, wahrscheinlich unter 12.100. Erstes Tagesziel sei das gestrige Gap, das mit dem echten Gap-Anteil bei 12.085 geschlossen werden würde. Da der DAX mit der 9:00 Uhr Eröffnung aber das Gap unterspringe, trete sogar ein bärisches "island gap" auf. Die gestrige Lücke werde also untersprungen, sodass der gestrige Handel dann die "Insel" darstelle. Unterstützungen würden sich heute bei 12.085/12.065 sowie 12.008 und vor allem bei 11.850/11.800 aufstellen. (12.06.2019/ac/a/m)

