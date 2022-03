Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der Aufwärtstrend vom Jahrestief 12.439 wurde verlassen, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Die DAX Pullback-Reaktion auf den absolvierten 2.000 Punkte DAX-Anstieg (12.439>14.553) könne also bereits begonnen haben! Die bisherige Reaktion sei ungenügend.



Da der DAX am Freitag bei 14.405/14.429 (an 61,8%-Retracements) nicht weiterkam und die Anstiegsmuster seit dem Tief 14.109 zunehmend korrektiv anmuten würden, sei die Arbeitsthese aufzustellen, dass der DAX bald ein 2. Mal bis 14.109 fallen müsste. Die DAX-Tageskerzen der letzten drei Handelstage würden auch für DAX Abwärtsrisiken bis zumindest 14.109 sprechen, aber auch für die Zielzone 13.917/13.878 (Gap + Kijun). Der Vorgang der Annäherung an das Ziel 14.109 würde sich nach Stundenschluss unter der 200-Stunden-Linie (EMA200/h1/Xetra) bei 14.234,5 bestätigen, die bisher seit 18.3.22 stets sicher verteidigt worden sei. (28.03.2022/ac/a/m)



