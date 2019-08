Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Dienstag setzte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) seinen Abwärtsimpuls zunächst fort, so die Analysten der Helaba.Am Nachmittag habe die überraschende Nachricht, dass die US-Regierung einen Teil der kürzlich angekündigten Strafzölle gegen China bis Mitte Dezember verschoben werden sollten, die stark eingetrübte Stimmung an den Aktienmärkten spürbar aufgehellt. Heute Morgen habe RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712) seine Bücher geöffnet. Demnach habe der Konzern im ersten Halbjahr eine Gewinnsteigerung verbucht.Nachdem der DAX in den letzten Tagen an verschiedenen Widerständen, beispielsweise bei 11.760 und 11.785 Zählern gescheitert sei, habe der Index folgerichtig zunächst den Rückwärtsgang eingelegt. Im Zuge dessen sei eine Reihe wichtiger Unterstützungen, insbesondere die 200-Tagelinie, temporär unterschritten worden. Der am Nachmittag vollzogene Rebound habe das kurzfristige, charttechnische Bild wieder aufgehellt. Damit sei auch die Entstehung einer negativen Fortsetzungsformation zunächst verhindert worden. Insofern würden die eingangs bereits erwähnten Widerstände erneut in den Fokus rücken. Darüber hinaus gelte es die Marken bei 11.825 (Retracement), 11.869 (144-Tagelinie), sowie den 200-Tage-EMA (11.950) im Hinterkopf zu behalten. Auch wenn sich das Bild auf tertiärer Ebene wieder etwas aufhelle, seien die Gefahren auf der Unterseite nicht vom Tisch. Vor allem das gestern markierte, neue Impulstief und das damit einhergehende, prozyklische Signal spreche für diese These. (14.08.2019/ac/a/m)