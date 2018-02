Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Man ist geneigt den gestrigen Handelstag als idealtypisch zu beschreiben, so die Analysten der Helaba.CharttechnikDie Zahlen zur strukturellen Situation der DAX -Werte würden eine deutliche Sprache sprechen. Denn 66% der Anteilsscheine würden einen negativen Langfristtrend aufweisen, 93% der Titel würden sowohl unterhalb der 55- als auch unter der 21-Tageslinie notieren. Während einer derart ausgeprägten Schwäche seien in der Vergangenheit kaum ausgeprägte Aufwärtsbewegungen auszumachen gewesen. Vielmehr werde dadurch die These untermauert, dass temporäre Aufwärtsbewegungen nicht überbewertet und bestenfalls zur Reduzierung der Risiken benutzt werden sollten. Beim Blick auf das Chartbild des DAX falle sofort auf, dass sich der Index derzeit in einer Zone befinde, in welcher eine Reihe von Gann-Linien verlaufen würden. Diese hätten die Begrenzungen der beiden letzten Handelstage dargestellt. (14.02.2018/ac/a/m)