Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) konnte sich von der "AORTA" Linie bei 8.150 um +20% erholen, was aber im Gesamtkontext des Crashs von 13.800 nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX sei von 10140 bis 9.450 gefallen.



Die Ausgangslage für heute sei nicht eindeutig, da im FDAX gewisse untere Mindestziele bei 9.417 + 9.364 erreicht worden seien. Zu optimistisch bezüglich fallender Kurse dürfe man heute also nicht sein. Klar sei: Im Stundenkerzenchart notiere der FDAX unter allen 4 richtungsweisenden Parametern (EMA200, IKH, ST, Wolke). Es stehe diesbezüglich also 4:0 für die Bären. Demnach werde heute bereits viel am EMA200/h1 bei 9.548 entschieden. (02.04.2020/ac/a/m)



