Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bestätigte gestern nicht den Rückfall unter 15.502, sondern nahm diese Stop-loss-Attacke auf zu optimistische Privatkäufer von Mittwoch am gestrigen Donnerstag prompt und sicher zurück, sogar mit "gap up" über 15.502, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Somit sei ein 2 Kerzen "bullish harami" entstanden. Die DAX-Anstiegsdynamik nach dem Sprung von 9 Uhr sei aber mangelhaft gewesen. Jubelstürme seien da nicht gerechtfertigt, die habe man eher dem Dow zurufen können, der deutlich und kontinuierlich gestiegen sei am gestrigen Tag.



Die DAX-Vorbörse agiere über 15.600. Oberhalb von 15.600 gäbe es heute den Trendwechsel zugunsten der Bullen, die dann bequem auf 15.675 (bisheriges Wochenhoch) und maximal bis 15.803 zusteuern könnten. Einige Tücken habe die Sache, so könnte der DAX auch nochmal bis 15.560 abtauchen, um dann erst 15.676 abzugrasen. Sollte der DAX vor Erreichen von 15.675 deutlich nach unten abdrehen und unter 15.555 sowie 15.502 fallen, dann wäre sogar nochmal ein Anlaufnehmen bei 15.450 (ggf. 15.382/ Kijun des Tageskerzencharts) einzuplanen, um dann erst die obere DAX-Mindestzielmarke 15.676 zu erreichen. (25.06.2021/ac/a/m)

