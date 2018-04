Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FrankfurtDüsseldorf (www.aktiencheck.de) - Beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hatten wir zuletzt die Bedeutung der unterschiedlichen Widerstände bei rund 12.700 Punkten in den Vordergrund gerückt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Tatsächlich würden die Marktteilnehmer vor der 200- bzw. 90-Tage-Linie, der 50%-Korrektur des jüngsten Baisseimpulses sowie dem Tief vom 1. Handelstag des Jahres aktuell Respekt zeigen. Das gebe den Analysten die Gelegenheit, nach längerer Zeit mal wieder einen Blick auf den Monatschart der deutschen Standardwerte zu werfen. Dabei gelte ihr Hauptaugenmerk einer möglichen strategischen Absicherung. Die letzten Abwärtsbewegungen des DAX seien jeweils bei rund 11.800 Punkten ausgelaufen. Dafür gebe es inzwischen noch einen weiteren Grund: Auf Monatsbasis verlaufe knapp darunter der Basisaufwärtstrend seit März 2009 (akt. Bei 11.678 Punkten). Berücksichtige man die Steigung der Trendlinie, so liege diese per Anfang Mai bereits bei 11.805 Punkten. Hier entstehe also eine wichtige Kreuzunterstützung, die als strategische Absicherung prädestiniert sei. Nicht verhehlen wollten die Analysten die im Verlauf des RSI bzw. des MACD bestehenden negativen Divergenzen, welche typisch für die Spätphase einer Hausse seien. Doch solange der angeführte Trend Bestand habe, könnten technisch motivierte Anleger am Ball bleiben. (23.04.2018/ac/a/m)