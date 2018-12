Ausblick: Der Bruch des längerfristigen Aufwärtstrends könne zunächst bearish bewertet werden, sodass auch mittelfristig noch Abgaben folgen könnten.



Die Short-Szenarien: Kurzfristig biete sich noch weiterer Spielraum bis zur Unterkante des Trendkanals der Vorwochen, welche bei 10.350 Punkten Unterstützung bieten könnte. Innerhalb des mittelfristigen Trendkanals wären darüber hinaus weitere Abgaben bis zur 10.175 Punkte-Marke nicht auszuschließen. Im Einzugsbereich dieser Unterstützung dürften die Bullen wieder im Vorteil sein.



Die Long-Szenarien: Nach dem steilen Kursrückgang wäre eine Gegenbewegung bald wieder möglich. Spielraum biete sich dabei bis zur 11.051 Punkte-Marke. Erst eine Rückeroberung dieses Niveaus sowie des darüber verlaufenden gebrochenen Aufwärtstrends würde das Chartbild wieder aufhellen. In diesem Fall könnte der Abwärtstrend bei 11.400 Punkten kurzfristig erreichbar werden. Ein Ausbruch aus dem Abwärtstrend könnte den Weg bis 11.690 Punkte öffnen. (11.12.2018/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX bewegte sich in den vergangenen Monaten stabil abwärts, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Im Oktober 2018 seien die Notierungen nachhaltig durch die 12.104 Punkte-Marke gefallen. Dies habe bis Ende Oktober einen Rückfall bis zum langfristigen Aufwärtstrend nach sich gezogen. Der DAX habe diesen gehalten und ausgehend von 11.051 Punkten nach oben abprallen können, sei aber an der 11.690 Punkte-Marke abgedreht. Ein neues Verlaufstief sei bei 11.009 Punkten ausgebildet worden, bevor eine weitere Erholung gestartet sei. Die Notierung habe sich nochmals leicht nach oben bewegen können, der Kaufdruck sei aber an den Vortagen schnell zum Erliegen gekommen, sodass ein dynamischer Rückfall aus dem langfristigen Aufwärtstrend gefolgt sei.