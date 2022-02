Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Ohne Beteiligung der Amerikaner setzte der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern die Kursschwäche der letzten Tage nahtlos fort, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Trotz des US-Feiertages seien die Umsätze dabei nicht besonders niedrig ausgefallen. Das habe Gründe, denn das Aktienbarometer habe zu Wochenbeginn ein neues Verlaufstief (14.618 Punkte) verkraften müssen. Letzteres wiege schwer, zumal die deutschen Standardwerte auch auf Schlusskursbasis die ultimative Haltezone zwischen 15.000 und 14.800 Punkten hätten preisgeben müssen. In jeder der letzten vier Wochen habe der DAX® diese Schlüsselunterstützungen getestet. Doch nicht nur das: Seit Mai vergangenen Jahres habe der DAX® auf diesem Niveau immer wieder Unterstützung gefunden. Entsprechend groß sei der charttechnische Schaden, denn aufgrund des Abgleiten unter 15.000/14.800 Punkte schlage die Schiebezone der letzten Monate nun in eine Topbildung um. Rein rechnerisch eröffne sich dadurch ein Abschlagspotenzial von gut 1.200 Punkten, sodass perspektivisch die alten Ausbruchsmarken bei 13.800/13.500 Punkten wieder ins Blickfeld rücken dürften. Aus Sicht der Aktienmarktbullen gehe es dagegen zunächst darum, den jüngsten Kursverlusten Einhalt zu gebieten und eine Stabilisierung zu realisieren. (22.02.2022/ac/a/m)



