Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Wochenauftakt muss für den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) als Schlag ins Wasser bezeichnet werden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Während vor Tagesfrist noch über die Marke von 12.400 Punkten diskutiert worden sei, habe nun bereits wieder das Level von 12.200 Punkten zur Disposition gestanden. Übergeordnet hätten die Analysten zuletzt immer wieder auf die Schlüsselzone bei rund 12.700 Punkten verwiesen. Auf diesem Niveau fäalle die Nackenzone des jüngsten Doppeltopps mit der 200-Tage-Linie (akt. bei 12.709 Punkten) und dem Abwärtsgap von Anfang Februar (12.753 zu 12.782 Punkten) zusammen. Jede Erholung unterhalb dieser Kumulationszone besitze letztlich einen "bearishen" Charakter - so das "Mantra" der Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt der letzten Tage. In diesem Kontext sorge der schwache Wochenauftakt für zwei weitere Warnsignale. Schließlich drohe dem Aktienbarometer nach den letzten Erholungshochs bei 12.601 bzw. 12.460 Punkten erneut die Ausprägung eines tieferen Hochs. Zum anderen hätten die Analysten mehrfach auf das negative Schnittmuster zwischen 38- und 200-Tages-Linie hingewiesen. Mittlerweile sei auch der Durchschnitt der letzten 50 Perioden diesem Beispiel gefolgt, wodurch das als "Todeskreuz" bekannte Kursmuster entstehe. (20.03.2018/ac/a/m)