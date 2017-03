gettex ist ein expandierender Börsenplatz der Bayerischen Börse AG für Privatanleger und institutionelle Investoren. Auf gettex fallen grundsätzlich weder Maklercourtage noch Börsenentgelt an. Von 8.00 bis 22.000 Uhr werden mehr als 112.000 Wertpapiere, darunter etwa 90.000 Anlage- und Hebelprodukte von HypoVereinsbank onemarkets, gehandelt. Auf der Website www.gettex.de finden Anleger und Investoren Real-Time-Kurse und alle wesentlichen Informationen. gettex ist eine öffentlich-rechtliche Börse, die mit ihrem Regelwerk und der Handelsüberwachung für Preisqualität und Anlegerschutz sorgt – und damit für Fairness und Transparenz im Handel für alle Marktteilnehmer.



(31.03.2017/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Die schnelle und günstige Börse gettex aus München bietet ab 3. April alle DAX-30-Werte bis zu 10.000 Euro ohne Spread. Maklercourtage und Börsenentgelt entfallen, wie bei gettex bei allen Produktklassen üblich, ebenfalls, so die Bayerische Börse AG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Unser Beitrag zu mehr Aktienkultur heißt: Alle Anleger bekommen DAX-Aktien zum Einkaufspreis!", erläutert Jochen Thiel, Vorstand der Bayerischen Börse AG, die gemeinsam mit dem Market Maker Baader Bank AG durchgeführte Aktion. "Den Anlegern stehen dabei sämtliche Optionen wie Limit-, Market- und Quote-Request-Orders zur Verfügung, ideal für Privatanleger und als Einstieg in die Welt der Aktien für alle Interessierten", erklärt Thiel. Die Aktion ist erst einmal bis zum 30. Juni terminiert, kann bei großer Nachfrage aber verlängert werden, denn bei gettex steht der Anleger immer im Mittelpunkt.